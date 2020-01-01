توكنوميكس AIrena (AIRENA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AIrena (AIRENA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AIrena (AIRENA) AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research. Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development. Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming. الموقع الرسمي: https://www.airena.bet/ اشتر AIRENA الآن!

توكنوميكس AIrena (AIRENA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AIrena (AIRENA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.04K $ 6.04K $ 6.04K إجمالي العرض: $ 997.23M $ 997.23M $ 997.23M العرض المتداول: $ 980.73M $ 980.73M $ 980.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.14K $ 6.14K $ 6.14K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر AIrena (AIRENA)

توكنوميكس AIrena (AIRENA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AIrena (AIRENA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIRENA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIRENA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIRENA، استكشف السعر المباشر لتوكن AIRENA!

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