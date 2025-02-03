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سعر AIrena (AIRENA) المباشر لليوم هو USD 0.00031805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.70K . يتم تحديث سعر AIRENA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIrena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48M - تغيير سعر AIrena خلال اليوم هو -5.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AIrena (AIRENA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIrena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIrena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIrena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIrena مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.50% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AIrena (AIRENA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIrena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00028538$ 0.00028538 $ 0.00028538 24 ساعة مرتفع $ 0.00082721$ 0.00082721 $ 0.00082721 عالية طوال الوقت $ 0.00082721$ 0.00082721 $ 0.00082721 تغير السعر (1 ساعة) -18.33% تغير السعر (1يوم) -5.50% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق AIrena (AIRENA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: