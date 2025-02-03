سعر AIrena (AIRENA)
سعر AIrena (AIRENA) المباشر لليوم هو USD 0.00031805. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.70K. يتم تحديث سعر AIRENA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIrena الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48M
- تغيير سعر AIrena خلال اليوم هو -5.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AIrena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIrena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIrena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIrena مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.50%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIrena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-18.33%
-5.50%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research. Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development. Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming.
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