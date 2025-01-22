سعر AirBTC (AIRBTC)
سعر AirBTC (AIRBTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AIRBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AirBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 343.24
- تغيير سعر AirBTC خلال اليوم هو +70.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AirBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AirBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AirBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AirBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+70.23%
|30 يوم
|$ 0
|-97.62%
|60 يوم
|$ 0
|-97.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AirBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+70.23%
+2.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
To honour the legendary Satoshi Nakamoto for his immeasurable efforts for the crypto world and its decentralization, AirCoin DAO Labs communities around the world have decided to launch AIRBTC to commemorate BTC and AIR. It is a new generation of energy-free and environment-friendly mining. It is totally decentralized with no front and back end. It is LP-added mining with constant output
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