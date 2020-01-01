توكنوميكس Air Fryer Guy (FRYER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Air Fryer Guy (FRYER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Air Fryer Guy (FRYER) The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply. الموقع الرسمي: https://www.tiktok.com/@airfryerguy اشتر FRYER الآن!

توكنوميكس Air Fryer Guy (FRYER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Air Fryer Guy (FRYER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.21K $ 9.21K $ 9.21K إجمالي العرض: $ 995.09M $ 995.09M $ 995.09M العرض المتداول: $ 958.46M $ 958.46M $ 958.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Air Fryer Guy (FRYER)

توكنوميكس Air Fryer Guy (FRYER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Air Fryer Guy (FRYER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FRYER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FRYER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FRYER، استكشف السعر المباشر لتوكن FRYER!

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