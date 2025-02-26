سعر Air Fryer Guy (FRYER)
سعر Air Fryer Guy (FRYER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.02K. يتم تحديث سعر FRYER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Air Fryer Guy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.56K
- تغيير سعر Air Fryer Guy خلال اليوم هو +19.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 958.54M
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خلال اليوم، كان سعر Air Fryer Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Air Fryer Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Air Fryer Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Air Fryer Guy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+19.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Air Fryer Guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.92%
+19.75%
-30.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.
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