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سعر Air Fryer Guy (FRYER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.02K . يتم تحديث سعر FRYER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Air Fryer Guy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.56K - تغيير سعر Air Fryer Guy خلال اليوم هو +19.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 958.54M

أداء سعر Air Fryer Guy (FRYER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Air Fryer Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Air Fryer Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Air Fryer Guy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Air Fryer Guy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.75% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Air Fryer Guy (FRYER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Air Fryer Guy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.92% تغير السعر (1يوم) +19.75% تغير السعر (7 أيام) -30.78%

معلومات سوق Air Fryer Guy (FRYER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: