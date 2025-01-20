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سعر AInalyzr (AINAL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.02K . يتم تحديث سعر AINAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AInalyzr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 557.46K - تغيير سعر AInalyzr خلال اليوم هو -96.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 943.82M

أداء سعر AInalyzr (AINAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AInalyzr مقابل USD هو $ -0.000819698018557832 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AInalyzr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AInalyzr مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AInalyzr مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000819698018557832 -96.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AInalyzr (AINAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AInalyzr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00114294$ 0.00114294 $ 0.00114294 عالية طوال الوقت $ 0.00178751$ 0.00178751 $ 0.00178751 تغير السعر (1 ساعة) -2.21% تغير السعر (1يوم) -96.14% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق AInalyzr (AINAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: