سعر AInalyzr (AINAL)
سعر AInalyzr (AINAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.02K. يتم تحديث سعر AINAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AInalyzr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 557.46K
- تغيير سعر AInalyzr خلال اليوم هو -96.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 943.82M
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خلال اليوم، كان سعر AInalyzr مقابل USD هو $ -0.000819698018557832 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AInalyzr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AInalyzr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AInalyzr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000819698018557832
|-96.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AInalyzr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.21%
-96.14%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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