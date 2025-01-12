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سعر AIMERICA (UAI) المباشر لليوم هو USD 0.01657968 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.56M . يتم تحديث سعر UAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIMERICA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 424.66K - تغيير سعر AIMERICA خلال اليوم هو +30.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.57M

أداء سعر AIMERICA (UAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIMERICA مقابل USD هو $ +0.0039008 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIMERICA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIMERICA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIMERICA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0039008 +30.77% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AIMERICA (UAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIMERICA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01260836$ 0.01260836 $ 0.01260836 24 ساعة مرتفع $ 0.0170084$ 0.0170084 $ 0.0170084 عالية طوال الوقت $ 0.02646631$ 0.02646631 $ 0.02646631 تغير السعر (1 ساعة) -1.26% تغير السعر (1يوم) +30.77% تغير السعر (7 أيام) -13.83%

معلومات سوق AIMERICA (UAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: