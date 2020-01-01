توكنوميكس Aimbot AI (AIMBOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aimbot AI (AIMBOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aimbot AI (AIMBOT) Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape. الموقع الرسمي: https://www.aim-bot.app/ اشتر AIMBOT الآن!

توكنوميكس Aimbot AI (AIMBOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aimbot AI (AIMBOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 63.99K $ 63.99K $ 63.99K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.99K $ 63.99K $ 63.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 20.93 $ 20.93 $ 20.93 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04893929 $ 0.04893929 $ 0.04893929 السعر الحالي: $ 0.06399 $ 0.06399 $ 0.06399 معرفة المزيد عن سعر Aimbot AI (AIMBOT)

توكنوميكس Aimbot AI (AIMBOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aimbot AI (AIMBOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIMBOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIMBOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIMBOT، استكشف السعر المباشر لتوكن AIMBOT!

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