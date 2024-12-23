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سعر Aimbot AI (AIMBOT) المباشر لليوم هو USD 0.770364 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 771.31K . يتم تحديث سعر AIMBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aimbot AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.21K - تغيير سعر Aimbot AI خلال اليوم هو -4.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Aimbot AI (AIMBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aimbot AI مقابل USD هو $ -0.0358848568998746 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aimbot AI مقابل USD هو $ +0.0890633227 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aimbot AI مقابل USD هو $ -0.0633492657 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aimbot AI مقابل USD هو $ -0.37353466464407 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0358848568998746 -4.45% 30 يوم $ +0.0890633227 +11.56% 60 يوم $ -0.0633492657 -8.22% 90 يوم $ -0.37353466464407 -32.65%

تحليل سعر Aimbot AI (AIMBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aimbot AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.761788$ 0.761788 $ 0.761788 24 ساعة مرتفع $ 0.816479$ 0.816479 $ 0.816479 عالية طوال الوقت $ 20.93$ 20.93 $ 20.93 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -4.45% تغير السعر (7 أيام) -21.06%

معلومات سوق Aimbot AI (AIMBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: