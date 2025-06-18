سعر Aiki (AIKI)
سعر Aiki (AIKI) المباشر لليوم هو USD 0.00483651. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 483.64K. يتم تحديث سعر AIKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aiki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Aiki خلال اليوم هو -2.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Aiki مقابل USD هو $ -0.000105606918828857 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aiki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aiki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aiki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000105606918828857
|-2.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aiki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-2.13%
-54.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.
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