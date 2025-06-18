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سعر Aiki (AIKI) المباشر لليوم هو USD 0.00483651 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 483.64K . يتم تحديث سعر AIKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aiki الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Aiki خلال اليوم هو -2.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Aiki (AIKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aiki مقابل USD هو $ -0.000105606918828857 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aiki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aiki مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aiki مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000105606918828857 -2.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aiki (AIKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aiki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00476314$ 0.00476314 $ 0.00476314 24 ساعة مرتفع $ 0.00502952$ 0.00502952 $ 0.00502952 عالية طوال الوقت $ 0.01706637$ 0.01706637 $ 0.01706637 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -2.13% تغير السعر (7 أيام) -54.32%

معلومات سوق Aiki (AIKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: