سعر AIGPU Token (AIGPU)
سعر AIGPU Token (AIGPU) المباشر لليوم هو USD 0.00017134. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AIGPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIGPU Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.69
- تغيير سعر AIGPU Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AIGPU Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIGPU Token مقابل USD هو $ -0.0000119776 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIGPU Token مقابل USD هو $ -0.0001328100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIGPU Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000119776
|-6.99%
|60 يوم
|$ -0.0001328100
|-77.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIGPU Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+3.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Generative AI companies need a cloud in order for their AI products and services to function. AIGPU offers a cutting edge service to Generative AI companies reducing costs drastically and enhancing GPU's with our proprietary tech solutions. With their proof of concept and proprietary code implementation making their GPU’s 60% more efficient while undercutting the competition by +50%
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€0.000162773
|1 AIGPU إلى USD
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RM0.0007590362
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