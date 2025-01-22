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سعر AIGPU Token (AIGPU) المباشر لليوم هو USD 0.00017134 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AIGPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIGPU Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.69 - تغيير سعر AIGPU Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AIGPU Token (AIGPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIGPU Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIGPU Token مقابل USD هو $ -0.0000119776 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIGPU Token مقابل USD هو $ -0.0001328100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIGPU Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000119776 -6.99% 60 يوم $ -0.0001328100 -77.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AIGPU Token (AIGPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIGPU Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02531649$ 0.02531649 $ 0.02531649 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.24%

معلومات سوق AIGPU Token (AIGPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: