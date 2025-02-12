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سعر AIGG ($AIGG) المباشر لليوم هو USD 0.01052457 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $AIGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AIGG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.84K - تغيير سعر AIGG خلال اليوم هو -12.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AIGG ($AIGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIGG مقابل USD هو $ -0.00147290692645083 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AIGG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AIGG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AIGG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00147290692645083 -12.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AIGG ($AIGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AIGG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01013636$ 0.01013636 $ 0.01013636 24 ساعة مرتفع $ 0.01365984$ 0.01365984 $ 0.01365984 عالية طوال الوقت $ 0.01365984$ 0.01365984 $ 0.01365984 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -12.27% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق AIGG ($AIGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: