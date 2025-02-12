سعر AIGG ($AIGG)
سعر AIGG ($AIGG) المباشر لليوم هو USD 0.01052457. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $AIGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AIGG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.84K
- تغيير سعر AIGG خلال اليوم هو -12.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AIGG مقابل USD هو $ -0.00147290692645083 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIGG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIGG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIGG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00147290692645083
|-12.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AIGG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-12.27%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aigg is a specialized gaming AI agent that aggregates live news in the web3 gaming space. It scrapes real-time Twitter data to track trends, community discussions, and game updates, providing accurate, context-specific responses when tagged. In addition to news aggregation, aigg can play games and generate images with a consistent theme featuring a blonde knight—a symbol of strength and strategy.
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