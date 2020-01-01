توكنوميكس Aidi Finance (AIDI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aidi Finance (AIDI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aidi Finance (AIDI) Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens. الموقع الرسمي: https://www.aidiverse.com/ اشتر AIDI الآن!

توكنوميكس Aidi Finance (AIDI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aidi Finance (AIDI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 62.53K $ 62.53K $ 62.53K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 795.01M $ 795.01M $ 795.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 78.66K $ 78.66K $ 78.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00196851 $ 0.00196851 $ 0.00196851 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001964 $ 0.00001964 $ 0.00001964 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Aidi Finance (AIDI)

توكنوميكس Aidi Finance (AIDI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aidi Finance (AIDI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIDI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIDI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIDI، استكشف السعر المباشر لتوكن AIDI!

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