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سعر Aidi Finance (AIDI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.50K . يتم تحديث سعر AIDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aidi Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 648.85 - تغيير سعر Aidi Finance خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 795.01M

أداء سعر Aidi Finance (AIDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aidi Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aidi Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aidi Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aidi Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.60% 30 يوم $ 0 -44.71% 60 يوم $ 0 -42.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aidi Finance (AIDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aidi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00196851$ 0.00196851 $ 0.00196851 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) -30.17%

معلومات سوق Aidi Finance (AIDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: