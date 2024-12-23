سعر Aidi Finance (AIDI)
سعر Aidi Finance (AIDI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.50K. يتم تحديث سعر AIDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aidi Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 648.85
- تغيير سعر Aidi Finance خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 795.01M
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خلال اليوم، كان سعر Aidi Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aidi Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aidi Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aidi Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.60%
|30 يوم
|$ 0
|-44.71%
|60 يوم
|$ 0
|-42.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aidi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.60%
-30.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aidi Finance is a complete ecosystem of cryptoassets and utilities. We are bringing together complete Decentralised Finance solutions and integrating them with Blockchain gaming and NFTs. Aidi Finance ecosystem will have AIDI SWAP - A swap exchange , AIDI PlayFi - Gaming integrations with NFT, AIDI Craft - An NFT platform and AIDI Connect - An app in which the holders can track the growth of the $AIDI Tokens.
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