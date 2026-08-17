سعر Aiden Guo اليوم

السعر المباشر لمشروع Aiden Guo (AIDEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIDEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIDEN.

يحتل Aiden Guo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,910.19، مع عرض متداول قدره 990.81M AIDEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIDEN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00204884، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIDEN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Aiden Guo (AIDEN)

القيمة السوقية $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K إمداد دورة التداول 990.81M 990.81M 990.81M إجمالي العرض 990,808,740.650202 990,808,740.650202 990,808,740.650202

القيمة السوقية الحالية لـ Aiden Guo هي $ 10.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIDEN يبلغ 990.81M، مع إجمالي عرض 990808740.650202. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.91K.