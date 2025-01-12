سعر aiDAOvc (AIDAOVC)
سعر aiDAOvc (AIDAOVC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.54K. يتم تحديث سعر AIDAOVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق aiDAOvc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.83K
- تغيير سعر aiDAOvc خلال اليوم هو -32.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر aiDAOvc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر aiDAOvc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر aiDAOvc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر aiDAOvc مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-32.43%
|30 يوم
|$ 0
|-65.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر aiDAOvc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-30.02%
-32.43%
-58.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
aiDAOvc is an Agent investment DAO where Sora, can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders, while Sora learns to identify trusted members of the DAO. Sora can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders.
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