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سعر AICM Marketplace (AICM) المباشر لليوم هو USD 0.02555094 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.09M . يتم تحديث سعر AICM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AICM Marketplace الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.31K - تغيير سعر AICM Marketplace خلال اليوم هو -12.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M

أداء سعر AICM Marketplace (AICM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AICM Marketplace مقابل USD هو $ -0.00361293117008097 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AICM Marketplace مقابل USD هو $ +0.0238455578 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AICM Marketplace مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AICM Marketplace مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00361293117008097 -12.38% 30 يوم $ +0.0238455578 +93.33% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AICM Marketplace (AICM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AICM Marketplace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02528287$ 0.02528287 $ 0.02528287 24 ساعة مرتفع $ 0.03101197$ 0.03101197 $ 0.03101197 عالية طوال الوقت $ 0.04414665$ 0.04414665 $ 0.04414665 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) -12.38% تغير السعر (7 أيام) -35.20%

معلومات سوق AICM Marketplace (AICM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: