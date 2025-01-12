سعر AICM Marketplace (AICM)
سعر AICM Marketplace (AICM) المباشر لليوم هو USD 0.02555094. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.09M. يتم تحديث سعر AICM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AICM Marketplace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 77.31K
- تغيير سعر AICM Marketplace خلال اليوم هو -12.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AICM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AICM.
خلال اليوم، كان سعر AICM Marketplace مقابل USD هو $ -0.00361293117008097 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AICM Marketplace مقابل USD هو $ +0.0238455578 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AICM Marketplace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AICM Marketplace مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00361293117008097
|-12.38%
|30 يوم
|$ +0.0238455578
|+93.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AICM Marketplace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.65%
-12.38%
-35.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AICM إلى AUD
A$0.0413925228
|1 AICM إلى GBP
￡0.0206962614
|1 AICM إلى EUR
€0.0247844118
|1 AICM إلى USD
$0.02555094
|1 AICM إلى MYR
RM0.1147237206
|1 AICM إلى TRY
₺0.904503276
|1 AICM إلى JPY
¥4.0286167098
|1 AICM إلى RUB
₽2.5967420322
|1 AICM إلى INR
₹2.2017244998
|1 AICM إلى IDR
Rp418.8678018336
|1 AICM إلى PHP
₱1.50750546
|1 AICM إلى EGP
￡E.1.29032247
|1 AICM إلى BRL
R$0.1563717528
|1 AICM إلى CAD
C$0.0367933536
|1 AICM إلى BDT
৳3.1307566782
|1 AICM إلى NGN
₦39.7989106722
|1 AICM إلى UAH
₴1.0851484218
|1 AICM إلى VES
Bs1.35419982
|1 AICM إلى PKR
Rs7.1471089368
|1 AICM إلى KZT
₸13.5476194068
|1 AICM إلى THB
฿0.8861065992
|1 AICM إلى TWD
NT$0.8459916234
|1 AICM إلى CHF
Fr0.0232513554
|1 AICM إلى HKD
HK$0.1987863132
|1 AICM إلى MAD
.د.م0.2578089846