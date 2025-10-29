معلومات سعر aiAPIS (APIS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر aiAPIS (APIS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APIS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPIS على الإطلاق هو $ 0.01165608، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APIS -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق aiAPIS (APIS)

القيمة السوقية $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K إمداد دورة التداول 91.43M 91.43M 91.43M إجمالي العرض 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

القيمة السوقية الحالية لـ aiAPIS هي $ 9.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APIS يبلغ 91.43M، مع إجمالي عرض 98623382.30848566. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.17K.