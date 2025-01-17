سعر ai99x (AI99X)
سعر ai99x (AI99X) المباشر لليوم هو USD 0.00009489. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.14K. يتم تحديث سعر AI99X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ai99x الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.38K
- تغيير سعر ai99x خلال اليوم هو -29.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.93M
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خلال اليوم، كان سعر ai99x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ai99x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ai99x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ai99x مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-29.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ai99x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.13%
-29.30%
-61.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems.
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