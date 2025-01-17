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سعر ai99x (AI99X) المباشر لليوم هو USD 0.00009489 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.14K . يتم تحديث سعر AI99X مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ai99x الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.38K - تغيير سعر ai99x خلال اليوم هو -29.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.93M

أداء سعر ai99x (AI99X) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ai99x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ai99x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ai99x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ai99x مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -29.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ai99x (AI99X)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ai99x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00009444$ 0.00009444 $ 0.00009444 24 ساعة مرتفع $ 0.0001348$ 0.0001348 $ 0.0001348 عالية طوال الوقت $ 0.00141481$ 0.00141481 $ 0.00141481 تغير السعر (1 ساعة) -4.13% تغير السعر (1يوم) -29.30% تغير السعر (7 أيام) -61.03%

معلومات سوق ai99x (AI99X)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: