سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)
سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) المباشر لليوم هو USD 0.00005298. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.26K. يتم تحديث سعر GUDTEK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ai16zterminalfartARCzereLLMswarm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.14K
- تغيير سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm خلال اليوم هو -18.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 968.99M
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خلال اليوم، كان سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm مقابل USD هو $ -0.0000511526 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.79%
|30 يوم
|$ -0.0000511526
|-96.55%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-18.79%
-39.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm
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