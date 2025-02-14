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سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) المباشر لليوم هو USD 0.00005298 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.26K . يتم تحديث سعر GUDTEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ai16zterminalfartARCzereLLMswarm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.14K - تغيير سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm خلال اليوم هو -18.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 968.99M

أداء سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm مقابل USD هو $ -0.0000511526 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -18.79% 30 يوم $ -0.0000511526 -96.55% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ai16zterminalfartARCzereLLMswarm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00004837$ 0.00004837 $ 0.00004837 24 ساعة مرتفع $ 0.00006651$ 0.00006651 $ 0.00006651 عالية طوال الوقت $ 0.00986832$ 0.00986832 $ 0.00986832 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -18.79% تغير السعر (7 أيام) -39.72%

معلومات سوق ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: