سعر ai16zeliza اليوم

السعر المباشر لمشروع ai16zeliza (ELIZA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELIZA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ELIZA.

يحتل ai16zeliza حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 83.734، مع عرض متداول قدره 961,06M ELIZA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELIZA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,04357783، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ELIZA بمقدار -%0,11 خلال الساعة الماضية و-%0,68 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ai16zeliza (ELIZA)

القيمة السوقية $ 83,73K$ 83,73K $ 83,73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 83,73K$ 83,73K $ 83,73K إمداد دورة التداول 961,06M 961,06M 961,06M إجمالي العرض 961.063.259,63 961.063.259,63 961.063.259,63

القيمة السوقية الحالية لـ ai16zeliza هي $ 83,73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ELIZA يبلغ 961,06M، مع إجمالي عرض 961063259.63. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83,73K.