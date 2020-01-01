توكنوميكس AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.92K $ 16.92K $ 16.92K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.62K $ 17.62K $ 17.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00124607 $ 0.00124607 $ 0.00124607 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)

توكنوميكس AI VERTEX by Virtuals (VERTEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VERTEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VERTEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VERTEX، استكشف السعر المباشر لتوكن VERTEX!

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