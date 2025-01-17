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سعر AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) المباشر لليوم هو USD 0.0002683 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 257.57K . يتم تحديث سعر VERTEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI VERTEX by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.40K - تغيير سعر AI VERTEX by Virtuals خلال اليوم هو -14.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 960.00M

أداء سعر AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI VERTEX by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI VERTEX by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI VERTEX by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI VERTEX by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI VERTEX by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00025028$ 0.00025028 $ 0.00025028 24 ساعة مرتفع $ 0.00037408$ 0.00037408 $ 0.00037408 عالية طوال الوقت $ 0.00124607$ 0.00124607 $ 0.00124607 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -14.09% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: