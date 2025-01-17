سعر AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)
سعر AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) المباشر لليوم هو USD 0.0002683. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 257.57K. يتم تحديث سعر VERTEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AI VERTEX by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.40K
- تغيير سعر AI VERTEX by Virtuals خلال اليوم هو -14.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 960.00M
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خلال اليوم، كان سعر AI VERTEX by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI VERTEX by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI VERTEX by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI VERTEX by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AI VERTEX by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-14.09%
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