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سعر AI Surf (AISC) المباشر لليوم هو USD 0.00050006 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AISC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI Surf الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.40K - تغيير سعر AI Surf خلال اليوم هو -22.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AI Surf (AISC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Surf مقابل USD هو $ -0.000146252867359374 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Surf مقابل USD هو $ -0.0002546090 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Surf مقابل USD هو $ -0.0003164215 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Surf مقابل USD هو $ -0.0014246434132272652 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000146252867359374 -22.62% 30 يوم $ -0.0002546090 -50.91% 60 يوم $ -0.0003164215 -63.27% 90 يوم $ -0.0014246434132272652 -74.01%

تحليل سعر AI Surf (AISC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Surf: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00043828$ 0.00043828 $ 0.00043828 24 ساعة مرتفع $ 0.00064742$ 0.00064742 $ 0.00064742 عالية طوال الوقت $ 0.136029$ 0.136029 $ 0.136029 تغير السعر (1 ساعة) -7.21% تغير السعر (1يوم) -22.62% تغير السعر (7 أيام) -38.54%

معلومات سوق AI Surf (AISC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: