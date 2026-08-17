سعر AI Powered Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع AI Powered Finance (AIPF) اليوم هو $ 0.608668، مع تغير بنسبة 5.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIPF الحالي إلى USD هو $ 0.608668 لكل AIPF.

يحتل AI Powered Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36,274,011، مع عرض متداول قدره 59.62M AIPF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIPF بين $ 0.608726 (أدنى) و$ 0.648055 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.23، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.608668.

على المدى القصير، تحرك AIPF بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-17.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 321.85K.

معلومات سوق AI Powered Finance (AIPF)

القيمة السوقية $ 36.27M$ 36.27M $ 36.27M الحجم (24 ساعة) $ 321.85K$ 321.85K $ 321.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.29M$ 36.29M $ 36.29M إمداد دورة التداول 59.62M 59.62M 59.62M إجمالي العرض 59,623,000.23091795 59,623,000.23091795 59,623,000.23091795

القيمة السوقية الحالية لـ AI Powered Finance هي $ 36.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 321.85K. العرض المتداول لـ AIPF يبلغ 59.62M، مع إجمالي عرض 59623000.23091795. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.29M.