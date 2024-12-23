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سعر AI Power Grid (AIPG) المباشر لليوم هو USD 0.0191294 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M . يتم تحديث سعر AIPG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI Power Grid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.32K - تغيير سعر AI Power Grid خلال اليوم هو +8.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 97.45M

أداء سعر AI Power Grid (AIPG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Power Grid مقابل USD هو $ +0.00157508 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Power Grid مقابل USD هو $ +0.0166813552 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Power Grid مقابل USD هو $ +0.0286654881 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Power Grid مقابل USD هو $ +0.003893314203498378 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00157508 +8.97% 30 يوم $ +0.0166813552 +87.20% 60 يوم $ +0.0286654881 +149.85% 90 يوم $ +0.003893314203498378 +25.55%

تحليل سعر AI Power Grid (AIPG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Power Grid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01740931$ 0.01740931 $ 0.01740931 24 ساعة مرتفع $ 0.02037592$ 0.02037592 $ 0.02037592 عالية طوال الوقت $ 0.779463$ 0.779463 $ 0.779463 تغير السعر (1 ساعة) -2.06% تغير السعر (1يوم) +8.97% تغير السعر (7 أيام) -0.42%

معلومات سوق AI Power Grid (AIPG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: