سعر AI Power Grid (AIPG)
سعر AI Power Grid (AIPG) المباشر لليوم هو USD 0.0191294. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M. يتم تحديث سعر AIPG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AI Power Grid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.32K
- تغيير سعر AI Power Grid خلال اليوم هو +8.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 97.45M
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خلال اليوم، كان سعر AI Power Grid مقابل USD هو $ +0.00157508 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Power Grid مقابل USD هو $ +0.0166813552 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Power Grid مقابل USD هو $ +0.0286654881 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Power Grid مقابل USD هو $ +0.003893314203498378 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00157508
|+8.97%
|30 يوم
|$ +0.0166813552
|+87.20%
|60 يوم
|$ +0.0286654881
|+149.85%
|90 يوم
|$ +0.003893314203498378
|+25.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Power Grid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.06%
+8.97%
-0.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The AI Power Grid (AIPG) project is a groundbreaking initiative aimed at democratizing open-source and local generative AI. AIPG incentivizes a global network of worker nodes to host and process AI workloads. This not only enhances the accessibility of cutting-edge AI technologies but also fosters a more collaborative and inclusive AI development ecosystem. The project envisions a future where AI advancements are shared openly to benefit human creativity and productivity on a global scale.
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A$0.030415746
|1 AIPG إلى GBP
￡0.015112226
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€0.01817293
|1 AIPG إلى USD
$0.0191294
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RM0.0860823
|1 AIPG إلى TRY
₺0.672972292
|1 AIPG إلى JPY
¥2.991646866
|1 AIPG إلى RUB
₽1.965928438
|1 AIPG إلى INR
₹1.624851236
|1 AIPG إلى IDR
Rp308.538666482
|1 AIPG إلى PHP
₱1.125382602
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￡E.0.973112578
|1 AIPG إلى BRL
R$0.116306752
|1 AIPG إلى CAD
C$0.027355042
|1 AIPG إلى BDT
৳2.276589894
|1 AIPG إلى NGN
₦29.566209346
|1 AIPG إلى UAH
₴0.799035038
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Bs0.9755994
|1 AIPG إلى PKR
Rs5.303243562
|1 AIPG إلى KZT
₸10.004867494
|1 AIPG إلى THB
฿0.654034186
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NT$0.624192322
|1 AIPG إلى CHF
Fr0.017025166
|1 AIPG إلى HKD
HK$0.148635438
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