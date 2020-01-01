توكنوميكس AI Market Compass (AIM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AI Market Compass (AIM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AI Market Compass (AIM) Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions. الموقع الرسمي: https://marketcompass.ai/ اشتر AIM الآن!

توكنوميكس AI Market Compass (AIM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AI Market Compass (AIM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 254.10K $ 254.10K $ 254.10K إجمالي العرض: $ 39.54M $ 39.54M $ 39.54M العرض المتداول: $ 39.54M $ 39.54M $ 39.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 254.10K $ 254.10K $ 254.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.095809 $ 0.095809 $ 0.095809 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0051658 $ 0.0051658 $ 0.0051658 السعر الحالي: $ 0.00642615 $ 0.00642615 $ 0.00642615 معرفة المزيد عن سعر AI Market Compass (AIM)

توكنوميكس AI Market Compass (AIM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AI Market Compass (AIM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIM، استكشف السعر المباشر لتوكن AIM!

توقعات سعر AIM هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه AIM؟ تجمع صفحة توقعات أسعار AIM الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر AIM الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!