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سعر AI Market Compass (AIM) المباشر لليوم هو USD 0.056477 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.24M . يتم تحديث سعر AIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI Market Compass الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.25K - تغيير سعر AI Market Compass خلال اليوم هو -3.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.54M

أداء سعر AI Market Compass (AIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Market Compass مقابل USD هو $ -0.00191791353266238 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Market Compass مقابل USD هو $ +0.0757080905 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Market Compass مقابل USD هو $ +0.0722173940 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Market Compass مقابل USD هو $ +0.01344881312773829 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00191791353266238 -3.28% 30 يوم $ +0.0757080905 +134.05% 60 يوم $ +0.0722173940 +127.87% 90 يوم $ +0.01344881312773829 +31.26%

تحليل سعر AI Market Compass (AIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Market Compass: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.056211$ 0.056211 $ 0.056211 24 ساعة مرتفع $ 0.059107$ 0.059107 $ 0.059107 عالية طوال الوقت $ 0.095809$ 0.095809 $ 0.095809 تغير السعر (1 ساعة) -2.05% تغير السعر (1يوم) -3.28% تغير السعر (7 أيام) -34.76%

معلومات سوق AI Market Compass (AIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: