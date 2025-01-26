سعر AI INU (AIINU)
سعر AI INU (AIINU) المباشر لليوم هو USD 0.0092689. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.03M. يتم تحديث سعر AIINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AI INU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.64K
- تغيير سعر AI INU خلال اليوم هو +1.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 434.94M
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خلال اليوم، كان سعر AI INU مقابل USD هو $ +0.00017448 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI INU مقابل USD هو $ -0.0023644518 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI INU مقابل USD هو $ -0.0052158297 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI INU مقابل USD هو $ -0.009471336684452526 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017448
|+1.92%
|30 يوم
|$ -0.0023644518
|-25.50%
|60 يوم
|$ -0.0052158297
|-56.27%
|90 يوم
|$ -0.009471336684452526
|-50.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AI INU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.57%
+1.92%
-12.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone.
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