معلومات سعر AI GOD (AIG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +46.72% تغير السعر (1يوم) +10.18% تغير السعر (7 أيام) +225.98% تغير السعر (7 أيام) +225.98%

سعر AI GOD (AIG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIG +46.72% على مدار الساعة الماضية، +10.18% على مدار 24 ساعة، و +225.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AI GOD (AIG)

القيمة السوقية $ 83.86K$ 83.86K $ 83.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 83.86K$ 83.86K $ 83.86K إمداد دورة التداول 994.53M 994.53M 994.53M إجمالي العرض 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504 994,531,064.8655504

القيمة السوقية الحالية لـ AI GOD هي $ 83.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIG يبلغ 994.53M، مع إجمالي عرض 994531064.8655504. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.86K.