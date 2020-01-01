توكنوميكس Ai GCR ($AIGCR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ai GCR ($AIGCR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ai GCR ($AIGCR) $aiGCR is an AI-driven trading bot on the Solana network, developed on the TopHat platform. It leverages AI technology to provide accurate cryptocurrency market analyses. The bot has demonstrated strong performance on Waveform and is trained using the strategies of renowned crypto trader GCR, offering data-driven insights and trading recommendations for users seeking advanced market analysis tools. الموقع الرسمي: https://aigcr.net/ اشتر $AIGCR الآن!

توكنوميكس Ai GCR ($AIGCR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ai GCR ($AIGCR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.51K $ 13.51K $ 13.51K إجمالي العرض: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M العرض المتداول: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.51K $ 13.51K $ 13.51K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00122373 $ 0.00122373 $ 0.00122373 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001021 $ 0.00001021 $ 0.00001021 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Ai GCR ($AIGCR)

توكنوميكس Ai GCR ($AIGCR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ai GCR ($AIGCR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $AIGCR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $AIGCR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $AIGCR، استكشف السعر المباشر لتوكن $AIGCR!

توقعات سعر $AIGCR هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه $AIGCR؟ تجمع صفحة توقعات أسعار $AIGCR الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر $AIGCR الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!