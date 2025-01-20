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سعر Ai GCR ($AIGCR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 513.48K . يتم تحديث سعر $AIGCR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ai GCR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.46K - تغيير سعر Ai GCR خلال اليوم هو -49.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M

أداء سعر Ai GCR ($AIGCR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ai GCR مقابل USD هو $ -0.000509829924932841 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ai GCR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ai GCR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ai GCR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000509829924932841 -49.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ai GCR ($AIGCR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ai GCR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00107852$ 0.00107852 $ 0.00107852 عالية طوال الوقت $ 0.00108752$ 0.00108752 $ 0.00108752 تغير السعر (1 ساعة) +25.45% تغير السعر (1يوم) -49.81% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Ai GCR ($AIGCR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: