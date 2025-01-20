سعر Ai GCR ($AIGCR)
سعر Ai GCR ($AIGCR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 513.48K. يتم تحديث سعر $AIGCR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ai GCR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.46K
- تغيير سعر Ai GCR خلال اليوم هو -49.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M
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خلال اليوم، كان سعر Ai GCR مقابل USD هو $ -0.000509829924932841 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ai GCR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ai GCR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ai GCR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000509829924932841
|-49.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ai GCR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+25.45%
-49.81%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$aiGCR is an AI-driven trading bot on the Solana network, developed on the TopHat platform. It leverages AI technology to provide accurate cryptocurrency market analyses. The bot has demonstrated strong performance on Waveform and is trained using the strategies of renowned crypto trader GCR, offering data-driven insights and trading recommendations for users seeking advanced market analysis tools.
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