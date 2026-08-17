سعر AI Fruits اليوم

السعر المباشر لمشروع AI Fruits (AIFRUITS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIFRUITS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIFRUITS.

يحتل AI Fruits حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,626، مع عرض متداول قدره 998.17M AIFRUITS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIFRUITS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIFRUITS بمقدار -3.99% خلال الساعة الماضية و-1.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AI Fruits (AIFRUITS)

القيمة السوقية $ 22.63K$ 22.63K $ 22.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.63K$ 22.63K $ 22.63K إمداد دورة التداول 998.17M 998.17M 998.17M إجمالي العرض 998,170,278.47268 998,170,278.47268 998,170,278.47268

القيمة السوقية الحالية لـ AI Fruits هي $ 22.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIFRUITS يبلغ 998.17M، مع إجمالي عرض 998170278.47268. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.63K.