سعر AI Factory (SN80)
سعر AI Factory (SN80) المباشر لليوم هو USD 0.660316. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 523.88K. يتم تحديث سعر SN80 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AI Factory الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AI Factory خلال اليوم هو -2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 793.38K
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خلال اليوم، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ -0.0145730510998327 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0145730510998327
|-2.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Factory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-2.15%
-15.62%
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