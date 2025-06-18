احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN80 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN80.

سعر AI Factory (SN80) المباشر لليوم هو USD 0.660316 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 523.88K . يتم تحديث سعر SN80 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI Factory الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AI Factory خلال اليوم هو -2.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 793.38K

أداء سعر AI Factory (SN80) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ -0.0145730510998327 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0145730510998327 -2.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AI Factory (SN80)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Factory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.613295$ 0.613295 $ 0.613295 24 ساعة مرتفع $ 0.686513$ 0.686513 $ 0.686513 عالية طوال الوقت $ 0.877263$ 0.877263 $ 0.877263 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -2.15% تغير السعر (7 أيام) -15.62%

معلومات سوق AI Factory (SN80)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: