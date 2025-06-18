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سعر AI Factory (SN80)

USD

مخطط سعر AI Factory (SN80) المباشر

$0.658087
$0.658087$0.658087
-2.40%(1D)

سعر AI Factory (SN80) لليوم

سعر AI Factory (SN80) المباشر لليوم هو USD 0.660316. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 523.88K. يتم تحديث سعر SN80 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AI Factory الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AI Factory خلال اليوم هو -2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 793.38K

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أداء سعر AI Factory (SN80) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ -0.0145730510998327 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Factory مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0145730510998327-2.15%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر AI Factory (SN80)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Factory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.613295
$ 0.613295$ 0.613295

$ 0.686513
$ 0.686513$ 0.686513

$ 0.877263
$ 0.877263$ 0.877263

+0.28%

-2.15%

-15.62%

معلومات سوق AI Factory (SN80)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 523.88K
$ 523.88K$ 523.88K

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793.38K
793.38K 793.38K

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المصدر AI Factory (SN80)

الموقع الرسمي

توكنوميكس AI Factory (SN80)

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عملة SN80 إلى العملات المحلية

1 SN80 إلى VND
17,376.21554
1 SN80 إلى AUD
A$1.01688664
1 SN80 إلى GBP
0.48863384
1 SN80 إلى EUR
0.56787176
1 SN80 إلى USD
$0.660316
1 SN80 إلى MYR
RM2.79973984
1 SN80 إلى TRY
26.09568832
1 SN80 إلى JPY
¥95.91750216
1 SN80 إلى RUB
51.82820284
1 SN80 إلى INR
57.07771504
1 SN80 إلى IDR
Rp10,824.85072704
1 SN80 إلى KRW
907.02326392
1 SN80 إلى PHP
37.47953616
1 SN80 إلى EGP
￡E.33.10824424
1 SN80 إلى BRL
R$3.62513484
1 SN80 إلى CAD
C$0.89802976
1 SN80 إلى BDT
80.71702784
1 SN80 إلى NGN
1,018.9996512
1 SN80 إلى UAH
27.42292348
1 SN80 إلى VES
Bs67.352232
1 SN80 إلى PKR
Rs187.05431648
1 SN80 إلى KZT
342.48609972
1 SN80 إلى THB
฿21.5263016
1 SN80 إلى TWD
NT$19.49252832
1 SN80 إلى AED
د.إ2.42335972
1 SN80 إلى CHF
Fr0.53485596
1 SN80 إلى HKD
HK$5.17687744
1 SN80 إلى MAD
.د.م6.01547876
1 SN80 إلى MXN
$12.53940084