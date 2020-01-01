توكنوميكس AI Agent Factory (AIAF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AI Agent Factory (AIAF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AI Agent Factory (AIAF) AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization Hybrid Compute Network zkSync Era Integration Dynamic NFT System Decentralized Governance الموقع الرسمي: https://aiagentfactory.io اشتر AIAF الآن!

توكنوميكس AI Agent Factory (AIAF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AI Agent Factory (AIAF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.80K $ 40.80K $ 40.80K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.80K $ 40.80K $ 40.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0053206 $ 0.0053206 $ 0.0053206 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر AI Agent Factory (AIAF)

توكنوميكس AI Agent Factory (AIAF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AI Agent Factory (AIAF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIAF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIAF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIAF، استكشف السعر المباشر لتوكن AIAF!

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