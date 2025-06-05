سعر AI Agent Factory (AIAF)
سعر AI Agent Factory (AIAF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.96K. يتم تحديث سعر AIAF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AI Agent Factory الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AI Agent Factory خلال اليوم هو +1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AIAF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AIAF.
خلال اليوم، كان سعر AI Agent Factory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Agent Factory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Agent Factory مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Agent Factory مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Agent Factory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+1.44%
-38.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance. Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization Hybrid Compute Network zkSync Era Integration Dynamic NFT System Decentralized Governance
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AIAF إلى VND
₫--
|1 AIAF إلى AUD
A$--
|1 AIAF إلى GBP
￡--
|1 AIAF إلى EUR
€--
|1 AIAF إلى USD
$--
|1 AIAF إلى MYR
RM--
|1 AIAF إلى TRY
₺--
|1 AIAF إلى JPY
¥--
|1 AIAF إلى RUB
₽--
|1 AIAF إلى INR
₹--
|1 AIAF إلى IDR
Rp--
|1 AIAF إلى KRW
₩--
|1 AIAF إلى PHP
₱--
|1 AIAF إلى EGP
￡E.--
|1 AIAF إلى BRL
R$--
|1 AIAF إلى CAD
C$--
|1 AIAF إلى BDT
৳--
|1 AIAF إلى NGN
₦--
|1 AIAF إلى UAH
₴--
|1 AIAF إلى VES
Bs--
|1 AIAF إلى PKR
Rs--
|1 AIAF إلى KZT
₸--
|1 AIAF إلى THB
฿--
|1 AIAF إلى TWD
NT$--
|1 AIAF إلى AED
د.إ--
|1 AIAF إلى CHF
Fr--
|1 AIAF إلى HKD
HK$--
|1 AIAF إلى MAD
.د.م--
|1 AIAF إلى MXN
$--