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سعر AI Agent Factory (AIAF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.96K . يتم تحديث سعر AIAF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI Agent Factory الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AI Agent Factory خلال اليوم هو +1.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AI Agent Factory (AIAF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Agent Factory مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Agent Factory مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Agent Factory مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Agent Factory مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AI Agent Factory (AIAF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Agent Factory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0053206$ 0.0053206 $ 0.0053206 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +1.44% تغير السعر (7 أيام) -38.50%

معلومات سوق AI Agent Factory (AIAF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: