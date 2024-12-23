سعر Aguri (AGURI)
سعر Aguri (AGURI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 107.30K. يتم تحديث سعر AGURI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aguri الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.87
- تغيير سعر Aguri خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.68T
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خلال اليوم، كان سعر Aguri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aguri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aguri مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aguri مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.37%
|30 يوم
|$ 0
|-7.99%
|60 يوم
|$ 0
|+2.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aguri: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-0.37%
-15.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aguri is a meme meme token dog theme, created on Ethereum chain (ERC-20), launched on uniswap, aguri will be famous dog theme meme token, let's be friends with Aguri. With 420,680,000,000,000 total supply, Aguri will locked the liquidity, we aim to be the most popular meme token, building up a healthy dog community, by implying several elements such as humor, education, and tips in the form of articles, events, etc.
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