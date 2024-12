ما هو Aguri ( AGURI )

Aguri is a meme meme token dog theme, created on Ethereum chain (ERC-20), launched on uniswap, aguri will be famous dog theme meme token, let's be friends with Aguri. With 420,680,000,000,000 total supply, Aguri will locked the liquidity, we aim to be the most popular meme token, building up a healthy dog community, by implying several elements such as humor, education, and tips in the form of articles, events, etc.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Aguri (AGURI) الموقع الرسمي