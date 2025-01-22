شعار AGRI FUTURE TOKEN

سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)

USD

مخطط سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) المباشر

$1.47
$1.47$1.47
0.00%(1D)

سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) لليوم

سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) المباشر لليوم هو USD 1.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGRF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AGRI FUTURE TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.33K
- تغيير سعر AGRI FUTURE TOKEN خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ +0.00032498 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ -0.0670849200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ -0.0670849200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00032498+0.02%
30 يوم$ -0.0670849200-4.56%
60 يوم$ -0.0670849200-4.56%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AGRI FUTURE TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

-0.05%

+0.02%

-4.56%

معلومات سوق AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 384.33K
$ 384.33K$ 384.33K

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0.00 0.00

ما هو AGRI FUTURE TOKEN ( AGRF )

"Agrifuture crypto: Revolutionizing agriculture through blockchain transparency and tokenized farming.

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المصدر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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A$2.3373
1 AGRF إلى GBP
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1 AGRF إلى EUR
1.3965
1 AGRF إلى USD
$1.47
1 AGRF إلى MYR
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1 AGRF إلى TRY
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1 AGRF إلى JPY
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1 AGRF إلى INR
126.9198
1 AGRF إلى IDR
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￡E.73.9704
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