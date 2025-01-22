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سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) المباشر لليوم هو USD 1.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AGRF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AGRI FUTURE TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.33K - تغيير سعر AGRI FUTURE TOKEN خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ +0.00032498 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ -0.0670849200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ -0.0670849200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00032498 +0.02% 30 يوم $ -0.0670849200 -4.56% 60 يوم $ -0.0670849200 -4.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AGRI FUTURE TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 24 ساعة مرتفع $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 عالية طوال الوقت $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -4.56%

معلومات سوق AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: