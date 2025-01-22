سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF)
سعر AGRI FUTURE TOKEN (AGRF) المباشر لليوم هو USD 1.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGRF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AGRI FUTURE TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.33K
- تغيير سعر AGRI FUTURE TOKEN خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ +0.00032498 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ -0.0670849200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ -0.0670849200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGRI FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00032498
|+0.02%
|30 يوم
|$ -0.0670849200
|-4.56%
|60 يوم
|$ -0.0670849200
|-4.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AGRI FUTURE TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+0.02%
-4.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Agrifuture crypto: Revolutionizing agriculture through blockchain transparency and tokenized farming.
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