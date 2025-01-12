سعر Agrello (DLT)
سعر Agrello (DLT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.81K. يتم تحديث سعر DLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agrello الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.09
- تغيير سعر Agrello خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 82.01M
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خلال اليوم، كان سعر Agrello مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agrello مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agrello مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agrello مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+1.29%
|60 يوم
|$ 0
|-63.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agrello: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Agrello is an Estonian high-tech company focusing on building borderless networks of trust powered by digital identities and signatures. Agrello’s products are built upon the strong digital identity, that connects the real person verification and strong authentication methods together to provide secure applications for customer on-boarding, secure transactions and electronic signatures. Agrello exists with the mandate to empower the digital economy and the people who drive it. Currently, Agrello products are available in app stores and enable people to trust each other regardless of whether or not they have ever met in person.
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