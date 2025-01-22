سعر AgoraHub (AGA)
سعر AgoraHub (AGA) المباشر لليوم هو USD 0.016743. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AgoraHub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.98K
- تغيير سعر AgoraHub خلال اليوم هو +9.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AgoraHub مقابل USD هو $ +0.00139158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgoraHub مقابل USD هو $ -0.0113464481 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgoraHub مقابل USD هو $ +0.0127808879 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgoraHub مقابل USD هو $ +0.003136544038591476 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00139158
|+9.06%
|30 يوم
|$ -0.0113464481
|-67.76%
|60 يوم
|$ +0.0127808879
|+76.34%
|90 يوم
|$ +0.003136544038591476
|+23.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AgoraHub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
+9.06%
-1.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AgoraHub is building the ultimate Web3 arena, a hub for authentic, gamified experiences that connects users, investors, and projects for mutual growth. We blend fun and financial opportunity, offering decentralized lotteries, gamified launchpads, and tools to enhance engagement. . Loot Box Flash: Instant rewards like USDC, NFTs, and AGL points. . Loot Box Prime: Gamified launchpad for early investments. . Loot Box Ads: Gamify advertising and audience engagement. . Loot Box Athena: AI-driven loot box creation in minutes. AgoraHub welcomes you to unlock new opportunities, earn meaningful rewards, and contribute to a vibrant, inclusive community. Embrace the future of decentralized experiences and financial empowerment. Join AgoraHub today and help us build the ultimate arena for Web3 excellence!
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