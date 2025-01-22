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سعر AgoraHub (AGA) المباشر لليوم هو USD 0.016743 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AgoraHub الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.98K - تغيير سعر AgoraHub خلال اليوم هو +9.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AgoraHub (AGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AgoraHub مقابل USD هو $ +0.00139158 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AgoraHub مقابل USD هو $ -0.0113464481 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AgoraHub مقابل USD هو $ +0.0127808879 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AgoraHub مقابل USD هو $ +0.003136544038591476 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00139158 +9.06% 30 يوم $ -0.0113464481 -67.76% 60 يوم $ +0.0127808879 +76.34% 90 يوم $ +0.003136544038591476 +23.05%

تحليل سعر AgoraHub (AGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AgoraHub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01484847$ 0.01484847 $ 0.01484847 24 ساعة مرتفع $ 0.01795967$ 0.01795967 $ 0.01795967 عالية طوال الوقت $ 0.077031$ 0.077031 $ 0.077031 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) +9.06% تغير السعر (7 أيام) -1.34%

معلومات سوق AgoraHub (AGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: