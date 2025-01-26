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سعر Agora by Virtuals (AGORA) المباشر لليوم هو USD 0.00039067 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AGORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agora by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.68K - تغيير سعر Agora by Virtuals خلال اليوم هو -10.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Agora by Virtuals (AGORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agora by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agora by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agora by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agora by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agora by Virtuals (AGORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agora by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00037426$ 0.00037426 $ 0.00037426 24 ساعة مرتفع $ 0.00044426$ 0.00044426 $ 0.00044426 عالية طوال الوقت $ 0.00055788$ 0.00055788 $ 0.00055788 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -10.31% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Agora by Virtuals (AGORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: