سعر ago (AGO)
سعر ago (AGO) المباشر لليوم هو USD 0.00537795. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ago الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.41
- تغيير سعر ago خلال اليوم هو +1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ago مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ago مقابل USD هو $ -0.0022984567 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ago مقابل USD هو $ -0.0035694185 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ago مقابل USD هو $ -0.017818421478322503 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.13%
|30 يوم
|$ -0.0022984567
|-42.73%
|60 يوم
|$ -0.0035694185
|-66.37%
|90 يوم
|$ -0.017818421478322503
|-76.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ago: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.13%
-9.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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