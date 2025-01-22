سعر Agnus AI (AGN)
سعر Agnus AI (AGN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agnus AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.38K
- تغيير سعر Agnus AI خلال اليوم هو -11.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Agnus AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agnus AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agnus AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agnus AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.36%
|30 يوم
|$ 0
|-41.00%
|60 يوم
|$ 0
|-54.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agnus AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-11.36%
-7.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI DRIVEN DECENTRALISATION Technology trust, transparency, and limitless possibilities Ethereum Flat Vector Icon EVM COMPATIBLE Effortlessly elevate projects with EVM Compatibility, seamlessly blending visionary aspirations and compatibility. Experience empowered, decentralized realms that propel your initiatives to new heights of success. Change Icon Settings Icon HYBRID CONSENSUS Harmonizing POA and PBFT, the hybrid Consensus forges trust and efficiency. A robust foundation ensures excellence in decentralized cryptographic landscapes, providing unparalleled security and seamless consensus mechanisms Super Ai AI AI EMPOWERED Confidently navigate the future with AI Empowerment. Intelligent safeguards in every transaction seamlessly intertwine security and innovation, defining decentralized realms. Experience a new era of empowered, intelligent blockchain solutions.
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