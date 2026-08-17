سعر AGNT SOCIAL اليوم

السعر المباشر لمشروع AGNT SOCIAL (AGNT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGNT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AGNT.

يحتل AGNT SOCIAL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,133، مع عرض متداول قدره 100.00B AGNT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGNT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AGNT بمقدار +0.42% خلال الساعة الماضية و-0.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AGNT SOCIAL (AGNT)

القيمة السوقية $ 48.13K$ 48.13K $ 48.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.13K$ 48.13K $ 48.13K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AGNT SOCIAL هي $ 48.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGNT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.13K.