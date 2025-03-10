سعر AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)
سعر AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) المباشر لليوم هو USD 0.00263363. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.63M. يتم تحديث سعر AGIXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AGIXBT by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.15K
- تغيير سعر AGIXBT by Virtuals خلال اليوم هو -14.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AGIXBT by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000455569837098127 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGIXBT by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0021666365 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGIXBT by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGIXBT by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000455569837098127
|-14.74%
|30 يوم
|$ -0.0021666365
|-82.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AGIXBT by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.25%
-14.74%
-11.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.
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