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سعر AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) المباشر لليوم هو USD 0.00263363 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.63M . يتم تحديث سعر AGIXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AGIXBT by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.15K - تغيير سعر AGIXBT by Virtuals خلال اليوم هو -14.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AGIXBT by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000455569837098127 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AGIXBT by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0021666365 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AGIXBT by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AGIXBT by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000455569837098127 -14.74% 30 يوم $ -0.0021666365 -82.26% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AGIXBT by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00254193$ 0.00254193 $ 0.00254193 24 ساعة مرتفع $ 0.0030892$ 0.0030892 $ 0.0030892 عالية طوال الوقت $ 0.02900002$ 0.02900002 $ 0.02900002 تغير السعر (1 ساعة) -1.25% تغير السعر (1يوم) -14.74% تغير السعر (7 أيام) -11.52%

معلومات سوق AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: