سعر AgeOfGods (AOG)
سعر AgeOfGods (AOG) المباشر لليوم هو USD 0.00498315. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AgeOfGods الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.18K
- تغيير سعر AgeOfGods خلال اليوم هو +10.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AgeOfGods مقابل USD هو $ +0.00047713 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgeOfGods مقابل USD هو $ -0.0001398800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgeOfGods مقابل USD هو $ +0.0017663348 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgeOfGods مقابل USD هو $ +0.0018513450171951853 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00047713
|+10.59%
|30 يوم
|$ -0.0001398800
|-2.80%
|60 يوم
|$ +0.0017663348
|+35.45%
|90 يوم
|$ +0.0018513450171951853
|+59.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AgeOfGods: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.04%
+10.59%
-1.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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