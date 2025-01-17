سعر AgentVerse (AGV)
سعر AgentVerse (AGV) المباشر لليوم هو USD 0.00067623. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 676.96K. يتم تحديث سعر AGV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AgentVerse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.20K
- تغيير سعر AgentVerse خلال اليوم هو -28.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر AgentVerse مقابل USD هو $ -0.000275319948681643 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgentVerse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgentVerse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgentVerse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000275319948681643
|-28.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AgentVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.56%
-28.93%
+15.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shaping a decentralized future for gaming with collaborative, plug-and-play 3D Agents, refined by humans. Create, customize, and trade autonomous 3D agents that thrive in AgentVerse simulations and integrate seamlessly into gaming platforms. Create autonomous 3D agents enhance gameplay with immersive design and adaptive collaboration Human-Refined Customizations Personalize your agents' design and behavior to fit your vision perfectly.
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