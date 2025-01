ما هو AgentVerse ( AGV )

Shaping a decentralized future for gaming with collaborative, plug-and-play 3D Agents, refined by humans. Create, customize, and trade autonomous 3D agents that thrive in AgentVerse simulations and integrate seamlessly into gaming platforms. Create autonomous 3D agents enhance gameplay with immersive design and adaptive collaboration Human-Refined Customizations Personalize your agents' design and behavior to fit your vision perfectly.

المصدر AgentVerse (AGV) الموقع الرسمي