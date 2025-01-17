سعر AGENTSYS AI (AGSYS)
سعر AGENTSYS AI (AGSYS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.43K. يتم تحديث سعر AGSYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AGENTSYS AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.60
- تغيير سعر AGENTSYS AI خلال اليوم هو -3.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر AGENTSYS AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGENTSYS AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGENTSYS AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGENTSYS AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AGENTSYS AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-3.38%
-95.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth.
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