احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AGSYS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AGSYS.

سعر AGENTSYS AI (AGSYS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.43K . يتم تحديث سعر AGSYS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AGENTSYS AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.60 - تغيير سعر AGENTSYS AI خلال اليوم هو -3.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر AGENTSYS AI (AGSYS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AGENTSYS AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AGENTSYS AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AGENTSYS AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AGENTSYS AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.38% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AGENTSYS AI (AGSYS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AGENTSYS AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00492784$ 0.00492784 $ 0.00492784 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -3.38% تغير السعر (7 أيام) -95.31%

معلومات سوق AGENTSYS AI (AGSYS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: