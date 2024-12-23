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سعر AgenTensor (AGTS) المباشر لليوم هو USD 0.01657034 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 348.71K . يتم تحديث سعر AGTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AgenTensor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78K - تغيير سعر AgenTensor خلال اليوم هو +2.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر AgenTensor (AGTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AgenTensor مقابل USD هو $ +0.00036418 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AgenTensor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AgenTensor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AgenTensor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00036418 +2.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AgenTensor (AGTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AgenTensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0159983$ 0.0159983 $ 0.0159983 24 ساعة مرتفع $ 0.01702251$ 0.01702251 $ 0.01702251 عالية طوال الوقت $ 0.0361975$ 0.0361975 $ 0.0361975 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +2.25% تغير السعر (7 أيام) -53.67%

معلومات سوق AgenTensor (AGTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: