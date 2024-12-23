سعر AgenTensor (AGTS)
سعر AgenTensor (AGTS) المباشر لليوم هو USD 0.01657034. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 348.71K. يتم تحديث سعر AGTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AgenTensor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78K
- تغيير سعر AgenTensor خلال اليوم هو +2.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر AgenTensor مقابل USD هو $ +0.00036418 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgenTensor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgenTensor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgenTensor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00036418
|+2.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AgenTensor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+2.25%
-53.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unveiling AI-Generated Content, Detecting Deepfakes, and Decentralized Mining on Bittensor Subnets. What Does AgenTensor Offer? 🔹 Deepfake Detector: Verify the authenticity of images, text, audio, and video. 🔹 Project Detector: Evaluate social media, websites, and documents for AI-generated patterns. 🔹 AgenTAO Stream: Earn $TAO tokens by staking $AGTS and contributing to network growth through decentralized mining.
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