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سعر AgentAlgo (AGENT) المباشر لليوم هو USD 0.184339 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.86M . يتم تحديث سعر AGENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AgentAlgo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.93K - تغيير سعر AgentAlgo خلال اليوم هو -18.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.96M

أداء سعر AgentAlgo (AGENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AgentAlgo مقابل USD هو $ -0.0415584631347036 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AgentAlgo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AgentAlgo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AgentAlgo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0415584631347036 -18.39% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AgentAlgo (AGENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AgentAlgo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.184437$ 0.184437 $ 0.184437 24 ساعة مرتفع $ 0.237349$ 0.237349 $ 0.237349 عالية طوال الوقت $ 0.51784$ 0.51784 $ 0.51784 تغير السعر (1 ساعة) -5.17% تغير السعر (1يوم) -18.39% تغير السعر (7 أيام) +8.37%

معلومات سوق AgentAlgo (AGENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: